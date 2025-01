Sternsinger aus St. Bernhard in Kissing bringen frohe Botschaft

Auch in St. Bernhard in Kissing ziehen die Kinder wieder von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen. Diesmal lautet das Motto der Sternsingeraktion: „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. Das Kind, das im Stall in Bethlehem geboren ist, Jesus Christus, bedeutet, dass alle Kinder auf der ganzen Erde die gleichen Rechte haben sollen. Mit den Spenden dieser Aktion werden Projekte für Kinderrechte in den armen Ländern der Erde unterstützt. Katholische Pfarrgemeinde Kissing

