Sternsinger aus St. Stephan in Kissing

Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2025, das am 24. Dezember begonnen hat, und am 6. Januar 2026 endet, gehen die Sternsinger in Kissing von Haus zu Haus als „Pilger der Hoffnung“ – wie das Leitwort des Jubiläumsjahres lautet – und bringen eine frohe Botschaft. Auch die Sternsinger von St. Stephan bringen die Frohe Botschaft. Katholische Pfarrgemeinde Kissing

