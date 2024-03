Kissing

Straßen, Parken, Nachverdichtung: Diese Anfragen stellten die Kissinger

Plus Bei der Versammlung am Donnerstag musste sich der Kissinger Bürgermeister einigen Fragen stellen. Das treibt die Kissingerinnen und Kissinger um.

Von Anna Katharina Schmid

„Es kann einfach nicht sein, dass man jetzt noch gar nichts zu den Kosten weiß“, machte Monika Gephard ihrem Ärger Luft. In der Kissinger Bürgerversammlung kamen einige Anliegen und Fragen – unter anderem auch zu den Planungen des Schulneubaus. In der vergangenen Gemeinderatssitzung hatten die Architekten ihre Ausführungen vorgestellt. Jedoch ohne Kostenprognose. Die einzige Summe, die im Raum steht, ist von der Machbarkeitsstudie von vor vier Jahren. „Der Schulbau ist mit 21 Millionen nie und nimmer stemmbar“, folgerte die Bürgerin. Sie stamme selbst aus der Baubranche und habe ganz andere Kosten errechnet.

In Kissing gibt es Kritik am Vorgehen beim Grundschulneubau

Auf 33 bis 37 Millionen Euro komme Gephard in etwa. „Ich habe Bedenken, ist das Projekt in diesem Rahmen stemmbar?“. Sie erkundigte sich zudem, wo Einsparungen vorgenommen werden und ob es Pläne gebe, wie man mit dem Projekt umgehe, dass es bereits jetzt Kosten verursache. Bürgermeister Reinhard Gürtner erwiderte, man befinde sich erst in den Anfängen der Planung, erst später können verlässliche Kosten ermittelt werden. Dann werde der Gemeinderat über die genauen Ausführungen entscheiden. „Wie teuer es letztlich wird, weiß keiner, das ist alles spekulativ.“

