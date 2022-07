Streife stoppt Autofahrer mit 0,56 Promille

28-jähriger BMW-Fahrer muss seinen Führerschein für einen Monat abgeben.

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Kalkofenstraße in Kissing den Fahrer eines BMW und stellten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,52 Promille. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen und bekommt einen Monat Fahrverbot. (AZ)