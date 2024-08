Streit am Lechufer führt zu Körperverletzung

Am Donnerstag kam es am Lechufer in Kissing auf Höhe des Auensees zu einem Streit mit Körperverletzung zwischen einem badenden Pärchen und einem Radfahrer. Im Verlauf des Streits schlug der Radfahrer den Mann des Pärchens mit einem Fahrradschloss. Laut Polizei soll der Zwischenfall gegen 15.45 Uhr passiert sein.

Der Mann wurde durch den Schlag leicht am Finger verletzt. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)