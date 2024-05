Streit zwischen Brüdern in Kissing endet mit Polizeiarrest

Der Konflikt konnte nicht anders gelöst werden: Zwei Brüder in Kissing stritten sich so sehr, dass die Polizei eingreifen musste.

Zu einem Streit zwischen zwei Brüdern rückte die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus. Die beiden Männer waren so sehr in Rage geraten, dass die Beamtinnen und Beamten eingreifen mussten.

Streit zwischen Brüdern in Kissing eskaliert

Gleich mehrmals kamen Polizeistreifen vorbei. Doch trotz mehrfacher Aufforderungen konnte sich einer der Brüder nicht beruhigen. Die weitere Nacht musste er im Polizeiarrest in Augsburg verbringen. (AZ)