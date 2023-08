Streuobst für den Garten: Kissing und Mering sammeln Bestellungen

Plus Kissing und Mering beteiligen sich am Streuobstpakt. Neben Kommunen und Landwirten können auch Privatleute profitieren - und kostenlose Bäume bekommen.

Alte Obstsorten erhalten, Vögel und Insekten schützen: Hierfür gibt es zurzeit eine Förderung vom Staat - und zwar mit kostenlosen Streuobstbäumen. „Wir machen mit für mehr Artenvielfalt“ steht auf den Plakaten des Kissinger Gartenbauvereins. Damit wirbt er für die Teilnahme an der Aktion "Streuobst für alle". Hintergrund ist ein im Herbst 2022 vom bayerischen Staatsministerium verabschiedetes Förderprogramm. Im Rahmen dieses Streuobstpakts sollen in Bayern bis zum Jahr 2035 eine Million Hochstamm-Obstbäume gepflanzt werden. Interessierte können die kostenlosen Obstbäume noch bis 15. August bestellen.

„Neben Landwirten und Kommunen können auch Privatleute von diesem Programm profitieren“, erklärt Harald Sandner, der sich im Auftrag des Gartenbauvereins um die Teilnahme kümmert. Die Förderung beträgt bis zum 45 Euro pro Baum. „Der Gartenbauverein Kissing stellt für dieses Jahr einen Sammelantrag. Für die Herbstpflanzung muss die Reservierung allerdings bis zum 15. August aufgegeben werden“, informiert der Schriftführer des Gartenbauvereins. Auch der Meringer Obst- und Gartenbauverein beteiligt sich an dem Programm. „Wir haben seit dem Frühjahr dieses Förderprogramm beworben“, berichtet Regina Martin von der Vorstandschaft. Es gebe mehrere Bestellungen, auch Privatleute könnten sich melden.