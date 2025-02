Summer ist Leseschulsiegerin in Kissing

Die Grundschule Kissing ermittelte, im Rahmen des jährlichen Vorlesewettbewerbs des BLLV, ihren Schulsieger der vierten Klassen. Siegerin wurde Summer Hetter aus der Klasse 4e mit ihrem Lesevortrag aus dem Buch „Bitte nicht öffnen!“ von Charlotte Habersack. Zunächst traten alle fünf Klassensieger an und lasen in der ersten Runde ihren bekannten, vorbereiteten Text. In der zweiten Runde durften sie je drei Minuten einen fremden Text aus dem Buch „Gangsta-Oma“ von David Walliams vorlesen.

Rektorin Annika Lauter, Leonie, Nele, Alexander, Summer, Christian, Dariush, Marc Pinther, Susanne Hähnel, Franziska (von links) Foto: Angelika Dutschke

Dass es der Jury im Anschluss schwerfiel, eine Siegerin oder einen Sieger zu bestimmen, lag daran, dass sich alle die größte Mühe mit ihrem Lesevortrag gegeben hatten. Der Jury gehörte Marc Pinther als Schulassistent der Grundschule an, ebenso wie Susanne Hähnel, Lehrerin einer dritten Klasse, Franziska als Schülervertreterin der Mittelschule und Leonie, Vertreterin für die Grundschule. Während die Jury sich beriet, lasen die zweiten Klassensieger vor. Die Spannung stieg, als Rektorin Annika Lauter erst die zweiten Schulsieger (Alexander Wan, Nele Reinholz, Dariush Bahram und Christian Wilhelm) bekannt gab. Die erste Schulsiegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs an der Grundschule Kissing, Summer Hetter, wird nun ihre Schule in der nächsten Runde des Wettbewerbs in Eurasburg gegen die anderen Schulsieger aus dem südlichen Landkreis vertreten.