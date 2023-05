Kissing

Tanzstudio Effekt feiert zehnten Geburtstag mit dreistündiger Show

Plus Sehenswerte Choreografien aus Showtanz, Ballett, Hip-Hop, Contemporary, Jazzdance und Breakdance zeigen die Kissinger Tänzerinnen und Tänzer im Kongress am Park.

Von Heike Scherer

Für die große Jubiläumsshow "Ten Years of Dancing" hatten sich Evelyne Wrusch und ihr Team viel ausgedacht. 22 Gruppen feierten den zehnten Geburtstag des Kissinger Tanzstudios Effekt im Kongress am Park. Acht Trainer und Trainerinnen hatten seit Herbst eine großartige Arbeit geleistet, damit große und kleine Tänzerinnen und Tänzer ihre Auftritte ohne Angst und mit Bravour meisterten. "The Show must go on!" lautete das Motto beim großen Finale, bei dem Kinder und Erwachsene, die mitgetanzt hatten, unter großem Beifall Konfetti in die Luft schossen.

Premiere für Robert Wrusch

Erstmals moderierte Evelyne Wrusch gemeinsam mit ihrem Mann Robert die dreistündige Jubiläumsveranstaltung, und er absolvierte seine Premiere hervorragend. Souverän überbrückte er die Zeit, bis alle umgezogen und wieder auf der Bühne standen. Denn viele tanzten in mehreren Gruppen mit. "Ich stehe heute achtmal auf der Bühne", verriet Julia Rohrmann, die das erste Jahr selbst Gruppen trainieren durfte. Auch Marlene Sager und Ayleen Wrusch waren immer wieder in neuen Kostümen als Duo Pretty Birds, beim Contemporary oder in anderen Tanzgruppen zu erleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

