Tasche weg: 80-Jähriger wird beim Einkaufen in Kissing bestohlen

Ein Senior wird in einem Kissinger Supermarkt Opfer eines Diebstahls. Er hatte seine Handtasche nur kurz im Kassenbereich abgestellt.

Ein 80-Jähriger ist beim Einkaufen in Kissing bestohlen worden. Laut Polizei war er gegen 10.15 Uhr am Donnerstag in einem Supermarkt an der Münchner Straße einkaufen. Nachdem er bezahlt hatte, stellte er seine Herrenhandtasche laut Polizei kurz auf eine Fensterbank im Kassenbereich des Supermarktes. Von dort wurde sie von einer unbekannten Person gestohlen. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)