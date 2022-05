Tausende Gartenfreunde bei "Lebensraum Garten" auf Gut Mergenthau

Plus Regen, Kälte, fröhliche Gesichter: Zum ersten Mal seit der Pandemie können die Gartentage auf Gut Mergenthau wieder stattfinden. Besucherinnen und Besucher beschreiben die Stimmung als einzigartig.

Autos rollen über die Kieswege, folgen dem Winken der Parkhelfer. Nur eine Stunde nach dem Einlass ist der Parkplatz zur Hälfte gefüllt. Das ideale Wetter ist es nicht: Über Gut Mergenthau spannt sich am Samstag ein hellgrauer Himmel, feiner Regen tröpfelt herab, zehn Grad. Aber die Menschen strömen aus allen Richtungen. Familien setzen ihren Kindern die Kapuzen auf, ältere Damen marschieren mit Gummistiefeln über nassen Rindenmulch. Zum ersten Mal seit der Pandemie öffnet Gut Mergenthau seine Tore für die Gartentage wieder. Unter den Besucherinnen und Besucherin sind Neulinge sowie langjährige Fans der Ausstellung, die sich jedoch gleichermaßen freuen - über Gespräche unter Gleichgesinnten, Inspiration und besondere Fundstücke.