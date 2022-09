Der Tennisverein Kissing muss weiter auf seine Halle warten

Plus Mitten im Überschwemmungsgebiet soll eine Tennishalle in Kissing entstehen. Eine Genehmigung fehlt noch. Das Thema führt zu erhitzten Gemütern.

Unmut und Frust waren in der Sitzung des Bauausschusses zu hören. Denn erneut diskutierten die Rätinnen und Räte über den Standort der neuen Tennishalle, erneut gibt es keine guten Nachrichten für den Tennisclub. Seit drei Jahren will der Verein die Halle errichten. Doch der einzig passende Standort liegt im Überschwemmungsgebiet. Um dort bauen zu dürfen, braucht es eine Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes. Der Verein muss beweisen, dass "überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit" bestehen.