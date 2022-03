Kissing

vor 17 Min.

Träumen und Zappeln: Wenn ADHS das Denken stört

Plus Eine Selbsthilfegruppe in Kissing tauscht sich zum Thema ADHS aus. Die Störung beeinflusst nicht nur die Aufmerksamkeit. Was sich die Leiterin wünscht.

Von Anna Katharina Schmid

Es reichte nur ein böser Blick des Lehrers oder der Lehrerin: "Das hat mich so ins Mark getroffen, ich konnte nichts mehr aufs Papier bringen." Bettina Lehmann-Riede ist Leiterin der ADHS-Selbsthilfegruppe in Kissing. ADHS - eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung. Die 52-Jährige ist selbst betroffen. Anders als viele Menschen annehmen, äußert sich die Störung nicht nur in Herumzappeln und aufgedrehter Stimmung. Lehmann-Riede quälte sich durch ihre Schulzeit und ließ sich erst im Erwachsenenalter untersuchen - weil sie so schlecht hörte.

