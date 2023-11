Kissing

Traumautos aus vergangener Zeit sind sein Geschäft

Plus Thomas Miehle betreibt die Klassik Legenden GmbH an der B2 in Kissing. Die Jagd nach Oldtimern führt ihn oft ins Ausland. Sein Wunschauto ist von einer TV-Serie inspiriert.

Von Michael Eichhammer

Passanten in Kissing und Autofahrer auf der B2 drehen die Köpfe, wenn sie den Fuhrpark auf der Höhe der Bahnhofstraße 134 sehen. So viele Traumautos auf einmal wie bei der Klassik Legenden GmbH findet man sonst allenfalls auf Oldtimer-Treffen. Beispielsweise ein 1959er Cadillac DeVille mit seinen extravaganten hohen Heckflossen und den raketenförmigen, knallroten Rückleuchten. Oder ein 1967er Jaguar 420 mit dem eleganten Raubtier als Kühlerfigur. Der sportliche Ford Mustang, eine der großen Ikonen der amerikanischen Fahrzeuggeschichte, ist gleich mehrfach vertreten.

Inhaber Thomas Miehle ist seit rund zwölf Jahren im Oldtimer-Bereich tätig. Den Standort an der B2 in Kissing hat er im Dezember vergangenen Jahres übernommen. Vorbesitzer war die Firma California Import, die davor bereits in Friedberg ansässig war. Thomas Miehles Unternehmen in der Bahnhofstraße bietet Fans von zeitlosen Kultfahrzeugen ein Gesamtpaket aus Import, Verkauf, Service und Restauration.

