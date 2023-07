Kissing

Die Überschwemmungsgefahr kommt in Kissing von unten

Plus Beim Pfingsthochwasser 1999 drückte das Grundwasser nach oben und sorgte für überschwemmte Keller. Die Lechrenaturierung Licca Liber soll Besserung bringen.

Von Gönül Frey

Anton Staffler wohnt in der Schulstraße in Kissing, am tiefsten Punkt der Umgebung, wie er sagt. Pfingsten 1999 wird der heute 74-Jährige nie vergessen. Auf der Straße vor dem Haus stand das Wasser 80 Zentimeter über der Fahrbahn. Mit Sandsäcken hatte er Schutzwälle aufgebaut, dann schwemmte es einzelne Säcke weg. Und bis der Kissinger die Lücke schließen konnte, stand auch bei ihm die Brühe 38 Zentimeter hoch im Keller. Und damit war er noch glimpflich weggekommen: "Bei meinem Bruder und bei meinem Nachbarn war der ganze Keller voll", erzählt er. Die Schäden in Kissing waren immens.

Und die Ursachenforschung zeigte, dass es vor allem das Grundwasser war, das im südlichen Bereich von Kissing - auf einer landwirtschaftlichen Fläche zwischen Schul- und Kalkofenstraße regelrecht aus dem Boden sprudelte. Nach der verheerenden Überflutung in Kissing gründete sich 2002 die Interessengemeinschaft Grund- und Hochwasserschutz/Obere Paar-Lech e.V. (IGHS). Staffler wurde schnell Mitglied und hat 2007 den Vorsitz übernommen. Seitdem hat er sich gründlich mit den Wegen des Wassers beschäftigt.

