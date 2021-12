Kissing

vor 16 Min.

Umstrittener Sozialbau: Pläne für großes Wohnhaus in Kissing werden konkret

Diese Visualisierung zeigt, wie die geförderte Wohnanlage (Mitte des Bildes) an der Rosenstraße in Kissing in Zukunft aussehen soll.

Plus Der Gemeinderat diskutiert über den umstrittenen Sozialbau in Kissing. Es gibt viel Gesprächsbedarf - doch am Ende steht der Entwurf des Bebauungsplans.

Von Anna Katharina Schmid

Es herrschte Aufbruchsstimmung im Kissinger Gemeinderat, einige Mitglieder drückten offen ihre Freude über die neuesten Entwicklungen aus: Ein weiterer Schritt hin zum großen Projekt in der Tulpenstraße in Kissing ist getan. Der geförderte Wohnbau führte in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen, wurde mehrmals umgeplant. Nach wie vor gibt es Kritik an den Plänen. Photovoltaik, genaue Bestimmungen für Radwege und die Zufahrt der Tiefgarage: einige Änderungen fließen in den Bebauungsplan mit ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen