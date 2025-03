Ein Gartenzaun in der Flurstraße in Kissing ist beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte der Grundstücksbesitzer am Sonntag ein frisches Graffiti: einen Schriftzug in schwarzer und weißer Farbe. Die Polizei nimmt Täterhinweise unter 0821-3231710 entgegen. (AZ)

Flurstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis