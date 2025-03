Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus kam es am Freitag in der Bachernstraße in Kissing. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr ereignet haben. Laut Polizei verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. Der Beuteschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

