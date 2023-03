Kissing

Unbekannte stecken zweite Nacht in Folge Papiertonne in Brand

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten stehen in Kissing Papiertonnen in Flammen. Die Tonnen brennen komplett aus. Der Brand wird erneut in der Nacht gelegt.

Erneut steckten Unbekannte in Kissing eine Papiertonne in Brand. Bereits in der Nacht auf Montag brannte eine Tonne in der Münchner Straße komplett aus. Das gleiche Schicksal ereilte am Dienstag gegen 0.10 Uhr eine Papiertonne in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Auch in diesem Fall brannte die Tonne komplett ab, der Schaden beträgt ebenfalls rund 300 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

