Unbekannter fährt Auto auf Supermarktparkplatz an

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Freitagmorgen einen VW Tiguan auf dem V-Markt-Parkplatz in Kissing angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei parkte der Geschädigte sein Auto zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz. Währenddessen entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Lackschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht deshalb nun nach ihm und bittet Zeugen, sich unter 0821-3231710 zu melden. (AZ)

