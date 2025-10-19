Icon Menü
Unbekannter fährt Auto auf V-Markt-Parkplatz in Kissing an

Kissing

Unbekannter fährt Auto auf Supermarktparkplatz an

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz des V-Markts in Kissing ein andres Fahrzeug angefahren und sich dann unerlaubt entfernt.
    Auf dem Parkplatz des V-Markts in Kissing hat ein Fahrzeug ein anderes beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.
    Auf dem Parkplatz des V-Markts in Kissing hat ein Fahrzeug ein anderes beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Freitagmorgen einen VW Tiguan auf dem V-Markt-Parkplatz in Kissing angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei parkte der Geschädigte sein Auto zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz. Währenddessen entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Lackschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht deshalb nun nach ihm und bittet Zeugen, sich unter 0821-3231710 zu melden. (AZ)

