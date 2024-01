Unbekannter fährt nach Zusammenstoß auf Kreuzung einfach weiter

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, der sich in Kissing ereignet hat.

Eine Pkw-Fahrerin war in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Kissinger Auenstraße in östlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Pkw auf der Peterhofstraße in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich nahm der unbekannte Fahrzeugführer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer laut Polizei vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)