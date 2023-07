Unbekannter fährt Pkw an und flüchtet

Ein Kia wird am Montag in der Kissinger Bahnhofsallee beschädigt, es entsteht ein hoher Schaden. Der Unfallverursacher flüchtet, die Polizei sucht Hinweise.

Eine bisher unbekannte Person hat am Montag einen silberfarbenen Kia in der Kissinger Bahnhofsallee angefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.55 Uhr und 19.05 Uhr, der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete.

An dem Kia entstand ein Sachschaden in Form einer Delle an der Beifahrertür hinten rechts. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)