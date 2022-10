Unbekannter fährt VW Polo an und flieht

In Kissing begeht ein unbekannter Täter oder eine Täterin Fahrerflucht, nachdem er oder sie ein Auto anfährt. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.

Am Donnerstag fährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11 und 12 Uhr einen blauen VW Polo an. Dieser war in der Kornstraße in Kissing geparkt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821 323 1710 entgegen. (AZ)