Unbekannter hebt in Kissing mehrere Gullideckel aus

Das hätte für Autofahrer sehr gefährlich werden können: Ein Unbekannter hat in Kissing mehrere Gullideckel ausgehoben. Ein Anwohner stellte in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr früh fest, dass in der Bahnhofstraße Gullideckel ausgehoben und auf die Straße geworfen wurden. Die eingesetzte Streife der Polizei konnte in diesem Bereich insgesamt vier entfernte Kanaldeckel vorfinden und drei davon wieder ordnungsgemäß einsetzen. Ein Deckel konnte nicht aufgefunden werden, weshalb der Gullischacht provisorisch verschlossen und der Bauhof der Gemeinde Kissing verständigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

