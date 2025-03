Unbekannter nimmt Handy im Supermarkt einfach mit

Wegen Unterschlagung eines Mobiltelefons ist die Polizei auf der Suche nach dem Finder eines Handys im Aldi in der Grünzweistraße in Kissing. Laut Polizei hatte eine 27-Jährige ihr Telefon am Montag gegen 19 Uhr im Zeitschriftenregal abgelegt und dort vergessen. Als sie kurz darauf das Fehlen bemerkte, war es jedoch schon weg und wurde auch nicht abgegeben. Die Polizei sucht deshalb nach Hinweisen auf den Täter unter 0821-3231710. (AZ)

