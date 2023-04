Unbekannter reißt Verkehrsschild heraus und wirft es auf die Straße

Ein Unbekannter reißt in der Nacht auf Dienstag in Kissing ein Verkehrsschild aus dem Boden und behindert damit den Verkehr. Das ist aber noch nicht alles.

Einen schlechten Scherz erlaubte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag in Kissing. Gegen 0.30 Uhr riss der unbekannte Täter in der Bgm-Wohlmuth-Straße ein Verkehrsschild aus dem Boden und legte dieses auf die Straße. Dieses stellte ein Hindernis für den Verkehr dar. Zudem wurden noch mehrere Straßennamen-Schilder verbogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)