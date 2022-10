Unbekannter stiehlt Kennzeichen und schlägt Seitenscheibe ein

Ein Dieb entwendet in Kissing zwei rote Kennzeichen eines geparkten Autos. Außerdem schlägt er die Scheibe ein und bedient sich im Fahrzeuginneren.

An einem geparkten Pkw in der Bahnhofstraße in Kissing wurden zwischen 13. Oktober bis zum 19. Oktober die beiden roten Kennzeichen entwendet und die Seitenscheibe eingeschlagen. Zudem wurde der Fahrzeugschein aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1710 um Hinweise. (AZ)