Unbekannter stiehlt zwei Kfz-Kennzeichen

Zwei Kennzeichen entwendet ein unbekannter Täter am Sonntag von einem Auto in Kissing. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Als der Fahrzeughalter am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, verdächtige Geräusche von draußen vernahm und hinausging, war es schon zu spät: An seinem Auto, welches versperrt in der Kornstraße in Kissing abgestellt war, wurden beide Kfz-Kennzeichen gestohlen. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)