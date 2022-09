Unbekannter Täter fährt Auto an und flieht

Am Wochenende beschädigt ein Unbekannter einen geparkten Pkw in Kissing und flieht von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Eine Fahrzeughalterin parkte ihren Pkw im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, in der Feldstraße in Kissing. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am Fahrzeug fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in diesem Zeitraum das Auto an der vorderen Stoßstange sowie am Radkasten vorne links. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)