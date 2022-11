Kissing

vor 31 Min.

Unbekannter tritt in einer Nacht drei Außenspiegel ab

In Kissing tritt ein Unbekannter die Außenspiegel von mehreren geparkten Pkws ab.

Artikel anhören Shape

In Kissing läuft am Wochenende ein Unbekannter in der Nacht herum und tritt von mehreren Autos die Außenspiegel ab. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein unbekannter Täter oder eine Täterin trat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ehgartenstraße in Kissing die Außenspiegel von drei dort geparkten Autos ab. Bei den Pkws handelt es sich um zwei VWs und einen Honda. Der verursachte Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 750 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen