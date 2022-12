Unbekannter zerkratzt Autotür in Kissing

Zwischen Montag und Dienstag beschädigt ein unbekannter Täter oder eine Täterin ein Fahrzeug in Kissing. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter die Türe eines Wagens. Dieser war in der Tulpenstraße in Kissing geparkt. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Skoda Superb. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821 323 1710 entgegen. (AZ)