Unfall auf dem Schulweg: Kleinbus mit sieben Kindern fährt gegen Baum

Der Fahrer eines mit sieben Schulkindern besetzten Kleinbusses verunglückt am Mittwochmorgen in Kissing. Die Unfallursache ist noch unklar.

Um 7.36 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kissing alarmiert: Der Fahrer eines Kleinbusses war direkt vor dem Kissinger Feuerwehrhaus frontal in einen Baum gefahren. Im Bus befanden sich sieben Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren. "Wenn man diese Nachricht hört, ist man zunächst auf alles gefasst", schildert Patrick Klengel, Einsatzleiter der Feuerwehr Kissing.

Kleinbus fährt gegen Baum: Vier Notärzte an der Unfallstelle in Kissing

In voller Mannschaftsstärke rückte die Feuerwehr aus. Die 20 Feuerwehrleute übernahmen die Erstversorgung des verletzten Busfahrers und der Kinder, bis die Rettungskräfte eintrafen. Das Rote Kreuz war mit fünf Rettungswagen, einem Krankenwagen sowie einem Fahrzeug der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst vor Ort. Die drei Notärzte und der leitende Notarzt versorgten die Verletzten.

Mit drei Streifenbesatzungen war die Polizei Friedberg vor Ort. Auch die Feuerwehr Kissing und die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die sieben Kinder und den Fahrer des Kleinbusses, der am Mittwochmorgen aus noch unbekannter Ursache gegen einen Baum vor der Kissinger Feuerwehr fuhrt. Foto: Bernhard Weizenegger

Ein Beamter der Polizeiinspektion Friedberg erläutert den Unfallhergang: "Aus noch unbekannter Ursache kam der 67-jährige Kleinbusfahrer von der Straße ab." Er war auf der Badangerstraße unterwegs und wollte nach links in den Krautgartenweg einbiegen. "Warum er dann frontal in den Baum fuhr, muss noch geklärt werden", so der Polizeibeamte.

Kinder wurden nach Unfall in Kissing im Feuerwehrhaus betreut

Karl Schreiner, Leiter der Polizeidirektion Friedberg, ist mit drei Polizeistreifen ebenfalls im Einsatz und erklärt: "Unter den sieben Schulkindern waren zwei Kinder leicht verletzt, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten." Auch der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus versorgt. "Wir richteten eine Betreuungsstelle für die fünf anderen Kinder ein", sagt Patrick Klengel von der Feuerwehr Kissing. Später wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.

Direkt vor dem Feuerwehrhaus in Kissing prallte der 67-jährige Fahrer eines Kleinbusses aus bislang unerklärlichen Gründen gegen einen Baum. Zwei Kinder wurden dabei verletzt. Foto: Bernhard Weizenegger

Bürgermeister Reinhard Gürtner machte sich ebenfalls auf den Weg zur Unfallstelle. "Ich bin sehr froh, dass dieser Unfall so glimpflich ausging", sagt er am Mittwochmorgen. Er lobt das gute Zusammenspiel aller Einsatzkräfte: "Es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig die gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte ist und dass hier das Geld sinnvoll investiert ist." Alle Helferinnen und Helfer, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren, seien perfekt aufeinander eingespielt gewesen. "Hier wurde Hand in Hand gearbeitet", sagt Gürtner. Er sei erleichtert, dass den Kindern und dem Fahrer des Kleinbusses nichts Schlimmeres passierte. "Das hätte genauso auch in einem Unglück enden können."

Für die Feuerwehr Kissing war der Einsatzort, wohl der kürzeste in der Geschichte der Feuerwehr, denn der Baum befand sich direkt am Feuerwehrhaus. "Nur beim Hochwassereinsatz war der Weg in etwa gleich lang", schätzt Patrick Klengel.