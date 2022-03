Unfall: E-Bike-Fahrer übersieht Auto und prallt gegen Windschutzscheibe

Beim Abbiegen übersieht ein E-Bike-Fahrer in Kissing ein Auto. Der 20-Jährige prallt gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und verletzt sich beim Unfall.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in Kissing. Gegen 17.30 Uhr gab es in der Bahnhofstraße einen Zusammenstoß zwischen einem 20-Jährigen E-Bike-Fahrer und einer 36-Jährigen Autofahrerin.

Der E-Bike-Fahrer bog laut Polizei von der Blumenstraße in die Bahnhofstraße ab und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin.

Der Mann prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. (AZ)