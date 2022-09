Unfallflucht: Audi auf Edeka-Parkplatz angefahren

Ein Unbekannter begeht in Kissing Unfallflucht, nachdem er oder sie einen Audi anfährt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Am Donnerstag, 15. September, kam es im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Kissinger Bahnhofstraße zu einem Unfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr einen Audi A4 an und beschädigte diesen vorne links an der Stoßstange. Der Audi war ordnungsgemäß abgestellt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)