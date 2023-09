Unfallflucht in Kissing: Unbekannter verursacht hohen Schaden

Ein Unbekannter beschädigt in Kissing ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Im Zeitraum vom 27. August bis 1. September kam es in der Keltenstraße in Kissing zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren grauen Mazda 3 am Fahrbahnrand ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug ging, bemerkte sie einen massiven Sachschaden im vorderen linken Bereich.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)