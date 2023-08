Unfallflucht: Mit Karacho in die Seite gefahren

Stark beschädigt wurde eine geparkter Audi A4 in Kissing. Der Unfallverursacher machte sich laut Polizei aus dem Staub.

Ein geparkter schwarzer Audi A4 wurde am Freitagvormittag in der Kissinger Römerstraße stark beschädigt. Ein bisher unbekannter Autolenker fuhr laut Polizei vorne links in den Pkw. Die Stoßstange, der Kotflügel und der Kühlergrill wurden teilweise eingedrückt und nach rechts verschoben. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden. (AZ)