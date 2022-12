Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Garagentor

In Kissing versucht ein Unbekannter vor einem Anwesen zu wenden, beschädigt dabei das Garagentor und verschwindet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Lilienstraße in Kissing wollte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr mit seinem Auto vor einem der Häuser wenden. Dabei stieß er laut Polizei gegen das Garagentor und beschädigte dieses.

Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer laut Polizei von dem Anwesen. Bisher gibt es keine Informationen zu dem Verursacher. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)