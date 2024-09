Unfallflucht: Unbekannter fährt gegen geparktes Auto

Am Montag wurde in Friedberg auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in der Nähe der Paartalhalle ein roter BMW angefahren. Laut Polizei soll der Unfall zwischen 9.45 und 15 Uhr passiert sein. Ein Unbekannter muss gegen den roten BMW gefahren sein und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Der BMW wurde hinten links an der Tür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)