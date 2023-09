Unwetter in Kissing beschädigt Orgel und verzögert Einweihung einer Kirche

Das Unwetter in Kissing hat massive Schäden verursacht - mit weitreichenden Folgen. So verzögert sich auch die Eröffnung einer Wallfahrtskirche.

Beschädigte Häuser, verbeulte Autos - und ein kaputtes Instrument: Das Unwetter in Kissing hat weitreichende Folgen, selbst für Nachbarlandkreise. In Maria Beinberg, einem kleinen Wallfahrtsort im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, steht die Eröffnung der Wallfahrtskirche Mariä Geburt bevor. Im Vorfeld war die Weihe der Orgel durch den Bischof von Augsburg, Betram Meier geplant.

Doch das Instrument, das zur Sanierung in der Werkstatt von Orgelbauer Andreas Offner in Kissing eingelagert war, wurde durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. So konnte nur das Orgelprospekt mit den Pfeifen, ein Teil des Instrumentes, in die Kirche eingebaut werden, am Sonntag wird der Organist auf einer Ersatzorgel spielen. Die offizielle Weihe verschiebt sich damit auf einen späteren Zeitpunkt im Herbst. (AZ)