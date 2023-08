Kissing

Unwetter reißt Festzelt um: mehrere Verletzte in Kissing

Plus Die Altortjugend ist gerade beim Aufbau für das Jubiläum, als der Hagelsturm über Kissing hereinbricht. Daneben muss noch in der Nacht das Haus Gabriel evakuiert werden.

Von Gönül Frey

Mit Sturmböen und Hagelschauern hat das Unwetter am Samstagnachmittag eine Schneise der Verwüstung durch Kissing geschlagen. Besonders schlimm traf es die Kissinger Altortjugend. Denn der Verein war gerade dabei, sein Festzelt für das 20-Jahr-Jubiläum aufzubauen, das eine Woche später gefeiert werden sollte.

Der Sturm ergriff jedoch das Zelt und wehte es davon, wie Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner betroffen berichtet. Am Anfang war kaum überschaubar, wie viele Menschen vor Ort waren, wer verletzt war und wer noch vermisst wurde. 30 Menschen mussten vor Ort versorgt werden, zehn wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, einer davon mit dem Rettungshubschrauber, so berichtet Raphael Doderer, Sprecher der Augsburger Hilfsorganisationen. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, so die Polizei: rund 70 Mitarbeiter von Rettungsdiensten und 30 Feuerwehrleute.

