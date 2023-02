V-Markt unterstützt die Kissinger Jugendfeuerwehr

Die Leergut-Bons der Kundinnen und Kunden ermöglichen ein Berufsfeuerwehr-Wochenende.

Der Kissinger V-Markt unterstützt 2023 wie schon in den fünf Jahren zuvor den Nachwuchs der freiwilligen Feuerwehr Kissing. Der stellvertretende Kommandant Michael Häfner und der stellvertretende Jugendwart Simon Lenz nahmen eine Spende von 1839, 48 Euro von Marktleiter Fritz Niederwald entgegen. Das Spendengeld stammt von Leergut-Bons, die die Kundinnen und Kunden des V-Markts in eine orangefarbene Spendenbox neben den Leergut- Automaten geworfen haben, anstatt sich diese auszahlen zu lassen.

Um sich zu bedanken, waren neun Jugendfeuerwehrler zur Spendenübergabe gekommen. Den Wert, den die Feuerwehr bei den Kissingerinnen und Kissingern hat, lasse sich an der Spendenbereitschaft erkennen, so Häfner. Die Jugendfeuerwehr will mit dem Geld neben vielen weiteren Aktionen ein Berufsfeuerwehr-Wochenende im örtlichen Feuerwehrhaus gestalten.

Die Feuerwehr-Jugend probt den 24-Stunden-Dienst

Da heißt es dann, drei Tage lang morgens antreten, Fahrzeugbesatzungen einteilen und 24-Stunden-Dienst auf der Feuerwache leisten. Die Jugendfeuerwehrmitglieder imitieren so den Dienstablauf einer Berufsfeuerwehr. Der Tagesablauf nach Dienstplan wird dabei immer wieder durch Übungen in Form von unangekündigten „Einsätzen” unterbrochen.

Ganz wie ihre erwachsenen Vorbilder übernehmen die Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 dann die Wache. Dort richten sie sich für die Nacht ein und legen ihre Einsatzklamotten zurecht, weil sie ja nie wissen, wann der erste Alarm losgehen wird. „Diese drei Tage schweißen ungeheuer zusammen“, sagt Häfner und verweist auf eine unverrückbare Tatsache: Die Jugendfeuerwehr stellt die Feuerwehr von morgen.

Wer bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, sich an der Spendenaktion zugunsten der Kissinger Jugendfeuerwehr zu beteiligen, kann dies ab sofort machen. Die Spendenaktion läuft aufgrund ihres Erfolges ein weiteres Jahr. Der Marktleiter freut sich mit der Kissinger Jugendfeuerwehr über die gute Resonanz.