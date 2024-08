Zwei Autos, die zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag am Bahnhofsplatz in Kissing geparkt waren, wurden zerkratzt. Der oder die unbekannten Täter verursachten an den Fahrzeugen einen Schaden in Höhe von ca. 5000 bzw. 8000 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg. (AZ)

