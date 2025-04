Haushalt in Kissing: Kritik an hohen Ausgaben für neue Schule

Große Projekte stehen in Kissing an. Das spiegelt sich wider in einem Rekordhaushalt, der hohe Kreditaufnahmen vorsieht. Zugleich können bei den laufenden Kosten die Steuereinnahmen die stetig steigenden Ausgaben fürs Personal nicht ausgleichen, sodass es im zweiten Jahr in Folge zu einer Negativzuführung im Vermögenshaushalt kommt - in Höhe von knapp 520.000 Euro. Das sorgte im Gemeinderat für Kritik und einzelne Gegenstimmen.

