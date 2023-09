Veraltete Lampen: Kissinger Rathaus bekommt neue Beleuchtung

Die Beleuchtung am Rathaus verbraucht viel Strom und erhellt das Areal nicht ausreichend. Deshalb sollen noch dieses Jahr neue LED-Leuchten angeschafft werden.

In Kissing ist der Rathausplatz nachts nicht hell genug. Das kritisierte Bürgermeister Reinhard Gürtner in der kürzlichen Bau- und Werkausschusssitzung der Gemeinde. Derzeit leuchten die bestehenden Lampen mit Halogen-Metalldampfleuchtmitteln nur in den oberen 30 cm und mit einer viel zu geringen Lichtausbeute, so der Gemeindechef.

Neue Lichter am Kissinger Rathaus

Die Platanen dämpfen das Licht zusätzlich. Ein weiteres Problem sei, dass die bestehende Leuchten in die Jahre gekommen sind und keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Die Energiebilanz lasse zu wünschen übrig – neuere Straßenleuchten verbrauchen weitaus weniger Strom. Um diese Aussage zu stützen, legte der Bürgermeister den Gemeinderäten eine Gegenüberstellung der Kosten vor: Aktuell sind die Lampen so verschaltet, dass die Beleuchtungsanlage von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in Betrieb ist. Bei dieser Schaltung kommen im Jahr 4.200 Betriebsstunden zusammen. Die bestehende Beleuchtungsanlage mit Halogen-Metalldampfleuchtmitteln verursacht damit jährliche Kosten von 1.649,34 Euro bei Kosten von 42 Cents pro Kilowattstunde. Im Vergleich dazu fallen bei einer Beleuchtungsanlage mit LED-Leuchtmitteln lediglich 776,16 Euro an.

Die Kissinger Verwaltung wird deshalb eine neue Beleuchtungsanlage kaufen. Weil dabei auf LED umgestellt wird, erhöht das die Lichtausbeute deutlich. Die neuen Leuchten sollen zudem nicht wie bisher nur im oberen Bereich die Nacht erhellen, sondern künftig den Rathausplatz flächig zum Boden ausleuchteten. Wenn möglich, soll noch dieses Jahr das Projekt angegangen werden. Im Haushalt sind entsprechende Gelder für die Neuanschaffung eingeplant. Knapp 15.000 Euro für alle Lampen wird das kosten. Die Finanzverwaltung will prüfen, ob für die Erneuerung der Beleuchtung Fördermittel beantragt werden können.

Die Gemeinderäte aller Fraktion begrüßten den Vorschlag des Bürgermeisters, eine neue Beleuchtungsanlage zu kaufen. Ludwig Asam (Grüne) machte den Vorschlag, dass – wenn für die Arbeiten am Rathausplatz das Pflaster aufgemacht werde - man doch dabei auch noch die ein oder andere Stolpersteine beseitigen könne. Silvia Rinderhagen (SPD) wollte wissen, ob die neuen Leuchten auch insektenfreundlich seien. Reinhard Gürner entgegnete, dass die Insektenfreundlichkeit dadurch gegeben sei, dass die Lampen nun nach unten und nicht mehr nach oben leuchten.