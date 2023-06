Kissing

vor 17 Min.

Vereine fiebern dem Kissinger Brunnenfest entgegen

Plus Feiern, tanzen, planschen: Am 23. Juni startet das Brunnenfest in Kissing. Es gibt einige Neuerungen, wie Zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr verrät.

Von Anna Katharina Schmid

2022 fand das erste Brunnenfest nach der Pandemie statt, das erste Mal kümmerte sich Franz-Xaver Sedlmeyr um die Organisation. Sein Fazit für das letztjährige Fest? "Phänomenal", sagt Kissings Zweiter Bürgermeister. Die Menschen hätten das Fest förmlich überrannt, man sei mit dem Nachbestuhlen kaum hinterhergekommen. Voll Vorfreude warten Sedlmeyr und die Kissinger Vereine nun auf das diesjährige Brunnenfest, das am 23. und 24. Juni stattfindet. Das Konzept hat sich verändert – vor allem am Freitag.

Das Kissinger Brunnenfest findet wieder statt

Denn die Art von Band, die bisher den Freitagabend des Festes gestaltete, sei nicht so gut angekommen, sagt Sedlmeyr. Die Gruppe hatte a cappella, also ohne Instrumente, gesungen. "Wir haben uns entschieden, mehr auf einen Stimmungsmacher zu setzen." Das sind Zarathustra und die Arzthelfer, die mit ihrem Auftritt am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr den Beginn des Brunnenfestes einläuten. Auch am Samstag gibt es Livemusik, diesmal von der Partyband Leckomio.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

