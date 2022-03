Karl-Heinz Mayr, ehemaliger Kommandant der Feuerwehr in Kissing und aktiv in mehreren Vereinen, ist gestorben.

Mehrere Vereine in Kissing trauern um Karl-Heinz Mayr. Er war sehr engagiert in der Kissinger Feuerwehr und 54 Jahre deren Mitglied, davon 50 Jahre im aktiven Dienst. Er arbeitete lange Zeit in der Führung mit, ehe er 1995 das Amt des Ersten Kommandanten übernahm. Dieses Amt führte er 13 Jahre aus. Wie Erster Kommandant Mathias Rawein und Vorsitzender Stefan Rauscher berichten, trug Mayr in maßgeblichem Anteil dazu bei, dass die Kissinger Wehr die Größe erreichte, die sie heute besitzt.

Im Jahr 2018 war er einer der beiden ersten Mitglieder, die im Landkreis für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden. Er feierte das 150-jährige Jubiläum im Juni 2019 als Mitglied des Festausschusses. Hier ernannten ihn die Kommandanten als Dank und Würdigung seiner geleisteten Arbeit zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Kissing. Darüber hinaus war er Vorsitzender der Schlepperfreunde Kissing und Gründungsmitglied des 60er-Fanclubs Alt-Kissing. Mayr war am 20. März im Alter von 68 Jahren gestorben.

Trauergottesdienst am Freitag in St. Stephan in Kissing

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 25. März, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Stephan mit anschließender Beisetzung auf dem Neuen Friedhof statt. (AZ)