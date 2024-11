Viel Herz für bedürftige Kinder

Seit vielen Jahren beteiligt sich der Kissinger Frauenbund an der Aktion „Geschenk mit Herz“ von Humedica. Nach einem Aufruf beim letzten Frauenfrühstück wurde viel gespendet: Kuscheltiere, Modellautos, Stifte oder selbstgestrickte Socken und Mützen und auch Geldspenden. Davon wurde der benötigte Rest eingekauft: Duschgel, Zahncreme, Zahnbürsten, Stifte, Hefte und natürlich auch etwas Süßes. Alles wurde dann in bunt beklebte Schuhschachteln gepackt. Einige Familien machen schon sehr lange mit. Sie brachten die fertigen, liebevoll verzierten und gut gefüllten Päckchen zur Sammelstelle bei Gaby Wörsching in die Fichtenstraße. Dieses Jahr kamen sogar fertige Päckchen aus Friedberg, Ottmaring und Bachern dazu.

Am Donnerstag, 14.11.2024 wurden alle 108 Kartons von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern von Humedica mit einem großen LKW abgeholt und nach Kaufbeuren gebracht. Von hier aus werden sie dann nach Osteuropa gefahren und über soziale Einrichtungen an die Kinder verteilt. Aber auch in Bayern werden Päckchen an bedürftige Kinder vergeben.

Der Kath. Frauenbund St. Stephan bedankt sich bei allen Helferinnen und allen, die diese Aktion oft schon seit Jahren unterstützen. (Gabriela Wörsching und Maria Lai)

