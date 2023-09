Viele geben ihre Hunde ab: Kissinger Tierschutzverein kritisiert Besitzer

Viele Anfragen trudeln beim Kissinger Tierschutzverein ein. Einige Neubesitzer wollen ihre Hunde gleich wieder loswerden - ein Unding, finden die Tierschützerinnen.

Ines Pitsch ist verärgert. Mit den anderen Tierschützerinnen vom Kissinger Verein Franz von Assisi e.V stellt sie fest: "Die Ansprüche von neuen Besitzern an ihre Hunde sind extrem gestiegen." Den Verein erreichen viele Anfragen, ob er die Tiere aufnehmen könne - obwohl er diese nicht einmal vermittelt habe. Generell fehle es vielen Menschen an Verständnis, sowohl für die Hunde als auch die Arbeit des Vereines, der mit einem bosnischen Tierschutzverein zusammenarbeitet.

Kissinger Tierschutzverein kritisiert Umgang mit Hunden

Sofort stubenrein und gehorsam. Mit Kindern spielen, freudig begrüßen, problemlos im Auto mitfahren und gleich an den neuen Alltag gewöhnt sein: "Von dem Hund wird erwartet, dass er als perfektes Familienmitglied ins neue Zuhause einzieht", sagt Pitsch. Doch unabhängig von seiner Herkunft, ob vom Züchter, aus dem deutschen Tierschutz oder wie im Fall des Kissinger Vereins aus dem Auslandstierschutz stammend, sei jeder Hund ein individuelles Lebewesen. Übernähmen Menschen die Verantwortung für das Tier, sollten sie ihm auch mit Geduld begegnen und an den neuen Alltag gewöhnen.

Kritik müsse sich der Verein auch wegen der Schutzgebühr von 490 Euro anhören. "Häufig hieß es, wir sollten doch froh sein, wenn sie einen Hund von uns aufnehmen", erzählt Pitsch. Warum also eine Gebühr entrichten? Sie rechnet vor: Wenn jemand einen Hund vom Verein übernehme, sei das Tier für etwa 70 Euro gechipt, vollständig geimpft für 120 Euro, entwurmt und in der Regel kastriert, was je nach Geschlecht zwischen 380 und 600 Euro koste. Der Transporteur, der die Hunde während der Fahrt gut versorge, berechne 200 Euro pro Tier. "Meistens sind die Kosten noch höher als unsere Schutzgebühr, das fangen wir über Spenden ab", sagt Pitsch.

Trotz des Aufwandes und der Kritik sei es die Arbeit wert. "Die vielen positiven Rückmeldungen ehemaliger Adoptanten bestärken uns in der Überzeugung, dass wir den richtigen Weg gehen." (AZ)