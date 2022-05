Viele Geschichten und Geheimnisse um die Peterskirche und den Petersberg

Nach abgeschlossener Außenrenovierung gibt Hanns Merkl einen Einblick in die historische Bedeutung des Alt-Kissinger Ortsteils mit der ältesten Kirche der Gemeinde.

Eine Kirche, von der nur noch der Chor als Teilgebäude steht. Eine Madonna, die auf Umwegen vom Gotteshaus ins Bürgermeisterbüro umzog. Und geheimnisvolle unterirdische Gänge, deren Ursprung immer noch im Verborgenen liegen. Rund um den Petersberg als Kissinger Ortsteil mit der ältesten Kirche gibt es viele erstaunliche, teils mysteriöse Fakten. Kein Wunder, dass die angebotene Führung von Hanns Merkl auf enormes Interesse stieß.

Zum wiederholten Male hatte Petra Scola im Rahmen der Büchereiveranstaltungen rund um Kissings Ortsgeschichte den ortskundigen Heimatfreund eingeladen. "Heißt es eigentlich jetzt richtig Peterskirche oder sagt man doch Peterskapelle, wie im Volksmund oft zu hören?", lautete die Eingangsfrage der Büchereileiterin und schon war Hanns Merkl mitten im Thema. Obwohl nicht mehr viele Reste des ehemaligen Kirchenbaus übrig sind, sagen die Alt-Kissinger zu Recht immer noch Kirche St. Peter. Denn sie war ehemals viel größer, mit Friedhof und einem Langhaus nach Westen. 1806 zur Zeit der Säkularisation wurde sie als baufällig erklärt und sollte abgerissen werden. Steine vom Abbruch des Langhauses wurden auch für den Bau der Kirche St. Martin in Baindlkirch verwendet.

37 Bilder Geschichte der Peterkirche in Kissing Foto: Heike John

Doch die Kissinger protestierten und bestanden darauf, dass zumindest der Chorraum stehenbleibt. Dies wurde genehmigt unter der Bedingung, dass die Gemeinde künftig den Unterhalt der Kirche und der Mauer am Kirchberg übernimmt. Seitdem ist St. Peter im Eigentum der politischen Gemeinde. Wie alt die Kirche genau ist, weiß man nicht, denn es existiert keine Urkunde. Doch anhand der Beschaffung des Fundaments aus hiesigem Sandstein und Tuff vom Lech könne man Rückschlüsse ziehen, erklärte Hanns Merkl. Zudem weise die Tatsache, dass einer der Apostel als Kirchenpatron gewählt wurde, auf diese Zeit hin.

Rätselhafte unterirdische Gänge in Kissing

Deshalb datierte die frühere Kreisheimatpflegerin Irmgard Hillar den Erstbau von St. Peter vor das Ende des ersten Jahrtausends. Ob die unterirdischen Gänge keltischen Ursprungs sind oder erst im Mittelalter entstanden, ist ebenfalls nicht geklärt. Sie boten der Bevölkerung Schutz vor Überfällen, wurden aber nicht mehr gebraucht, als die Wehrkirche St. Stephan gebaut wurde. Die zugeschütteten Gänge wurden durch Zufall um 1800 wieder entdeckt, als ein Anlieger unterhalb der Kirche seinen Garten erweitern wollte. "Über eine Treppe geht es rund sechs Meter in die Tiefe, sie sind mannshoch und es gibt kleine Aufenthaltsräume", so berichtet Hanns Merkl. Gut 30 Führungen im Untergrund gab er, denn bis vor zehn Jahren waren die Erdställe noch zugänglich. In den Fokus rückten sie wieder, als man 2014 im Mauerwerk von St. Peter Risse entdeckte, die sich immer weiter vergrößerten.

Peterskirche Noch bevor die Erdställe vor rund zehn Jahren für die Öffentlichkeit verschlossen wurden, nahm Hanns Merkl seinen Enkel Luca in die unterirdischen Gänge mit. Foto Archiv Hanns Merkl Foto: Hanns Merk Archiv

Der Hügel bewegt sich, so lautete die erste Vermutung. Aufwändige Bohrungen und Sondierungen bis in 17 Meter Tiefe wurden vorgenommen, aber ohne nennenswerte Erkenntnisse. Ergebnislos blieben auch die Vermessungen, als sich ein Forscherteam der Uni Augsburg mit modernstem Gerät in alle Winkel der Gänge begab. Als Ursache wurde schließlich die marode Statik der Kirche ausgemacht. Bei der in den vergangenen drei Jahren durchgeführten Außenrenovierung blieb es nicht beim Austausch einiger morscher Dachbalken wie zunächst angenommen. Auch das hölzerne Tragwerk des Turms, auf dem die für St. Peter so charakteristische Zwiebel aufsitzt, musste komplett abgetragen werden und wurde nun auf stabiles Mauerwerk gesetzt.

Lesen Sie dazu auch

Statt der ursprünglich geplanten 80.000 Euro belief sich die komplette Außensanierung samt neuer Fassade nun auf 270.000 Euro, informierte Bürgermeister Reinhard Gürtner, der bei der Führung ebenfalls mit von der Partie war. Früher wurde zum Patrozinium St. Peter und Paul am 29. Juni ein feierliches Hochamt gefeiert und anschließend eröffnete auf dem weitläufigen Platz ein kleiner Markt mit Verkaufsständen. "In meiner Kindheit gab es im Sommer noch jede Woche einmal dienstags Messe in St. Peter, die sogenannte Schauer- oder Wettermesse", erinnerte sich Hanns Merkl. Später fand sie einmal im Monat statt und zuletzt nur noch beim Patrozinium.

Helmut Berghofer schließt die Kirche auf

Dass ein enormer Restaurierungsaufwand nötig ist, um St. Peter auch von innen wieder glänzen zu lassen, war erkennbar, als die Gruppe den normalerweise verschlossenen Innenraum betrat. Bei Interesse schließt der im Nachbarhaus wohnende Helmut Berghofer Besuchern die Tür auf.

Peterskirche Helmut Berghofer schließt das Kirchlein auf Anfrage für Besucher auf. Im Hintergrund das beachtenswerte Altarbild mit dem Kirchenpatron Foto: Heike John

Petrus als Namenspatron ist sowohl im beachtenswerten Altarbild als auch im Deckenfresko verewigt. Beides ist sichtlich renovierungsbedürftig, genauso wie die Figuren, darunter besonders beachtenswert der heilige Rochus als Schutzheiliger gegen Pest und Seuchen, der aus Luidlwerkstatt stammen könnte. "Wir hoffen auf einige Zuschussgeber, Stifter und Spender, die uns langfristig auch die Restaurierung des Kirchenraums ermöglichen", informierte Gürtner.

Viel wusste Hanns Merkl auch zum Inventar der Kirche zu berichten, angefangen von einem Orgelpositiv, das nun in der Musikalienabteilung des Deutschen Museums steht, bis zur Madonna aus der Nische, die seit dem Jahr 2005 im Amtszimmer des Bürgermeisters ist. Wer sich näher für Kissings Kirchen und Kapellen interessiert, kann dazu in der Bücherei auch ein von Hanns Merkl zusammengestelltes Büchlein entleihen. "So ein Feschtle hier oben auf dem Petersberg wie früher mit Essen und Trinken, das wär' doch mal was", regte eine Teilnehmerin an. Damit könnte man auch schon gleich Spenden für die Innenrenovierung erwirtschaften.