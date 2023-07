Kissing

Vierjährige rettet bewusstloser Oma in Kissing das Leben

Eine Vierjährige reagiert in Kissing am Mittwoch geistesgegenwärtig und rettet so das Leben ihrer Oma. Der Rettungsdienst kann so der Frau rechtzeitig helfen.

Eine Vierjährige rettete am Mittwochmittag vermutlich ihrer Oma das Leben. Die Frau wurde gegen 11.15 Uhr in ihrer Küche in Kissing bewusstlos. Die Enkelin erkannte die Notsituation sofort, nahm das vorprogrammierte Handy und verständigte per Videocall ihre Mutter. Oma bewusstlos: Vierjährige reagiert geistesgegenwärtig Diese verständigte daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Die Vierjährige wurde dann von ihrer Mutter per Videocall angeleitet, den Rettungskräften die Türe zu öffnen. Der eintreffende Notarzt stellte laut Polizei eine starke Unterzuckerung der Oma fest. Nur durch das Verhalten der Vierjährigen konnte der Frau so schnell geholfen werden. Zur Belohnung gab es von den Rettungskräften einen Teddybären. (AZ)

